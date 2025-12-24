Reggio Calabria, sequestrata una tonnellata di botti illegali

L'operazione dei militari ha riguardato un carico ad alto rischio, che secondo gli investigatori sarebbe stato destinato a rifornire il mercato clandestino in vista del Capodanno, trasformando la notte della festa in una potenziale fonte di incidenti e gravi lesioni. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro, mentre i due titolari dell'attività, un uomo e una donna, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.