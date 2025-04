Re Carlo III in Parlamento:"Supereremo sfide insieme e...usciremo a riveder le stelle"

"I nostri due Paesi si trovano alle estremità del continente europeo. Il nostro è un insieme di isole spazzate dal vento, il vostro una penisola baciata dal sole. Siamo diversi sotto molti aspetti però credo che nel corso degli anni abbiamo compreso che queste differenze si completano a vicenda. Qualunque siano le sfide e le incertezze che affronteremo come nazioni, nel nostro continente e oltre, ora e in futuro possiamo superarle insieme e lo faremo insieme e quando lo avremo fatto potremo dire come Dante: e quindi uscimmo a riveder le stelle". Lo ha detto Re Carlo III concludendo il suo discorso alle Camere riunite.