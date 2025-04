Quando il Papa percorse a piedi via del Corso per "fermare" il Covid

Era il 15 marzo 2020, in pieno lockdown da pandemia, quando, a sorpresa, papa Francesco uscì dal Vaticano per percorrere a piedi e in solitaria via del Corso e raggiungere la basilica di Santa Maria Maggiore. Lì pregò la Vergine che salvò Roma dalla Grande Peste. Poi il "pellegrinaggio" nella chiesa di San Marcello per invocare "la fine della pandemia". Di grande impatto le immagini di Bergoglio "pellegrino" in una Capitale deserta.