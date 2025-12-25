Logo Tgcom24
Cronaca
L'OMELIA

Prima messa di Natale per papa Leone XIV

Il pensiero del Pontefice va chi soffre in ogni parte del mondo

di Fabio Marchese Ragona
25 Dic 2025 - 12:26
01:23 
papa leone xiv