IL "RE DEI PAPARAZZI"

Presentato il Calendario 2026 della polizia penitenziaria: scatti firmati da Barillari

"Vedere gli agenti dare il cuore ai detenuti è una cosa emozionante", ha detto il noto fotografo

di Emanuela Vernetti
02 Dic 2025 - 19:16
01:37 

I cancelli che si chiudono, l'ordine nella conta dei detenuti, le mura sorvegliate, anche con i droni. Stavolta l'obbiettivo di Rino Barillari, il re dei paparazzi, è riuscito a "rubare" alla polizia penitenziaria lo scatto giusto, che ne svela la realtà più profonda, con cui firma il Calendario 2026, presentato a Roma. "Vedere questa polizia, che lavora giorno e notte, dare il cuore ai detenuti è una cosa emozionante", dice Barillari.

