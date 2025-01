Poste ricicla le vecchie scarpe dei postini: diventano tappeti per le aree gioco dei bambini

Le scarpe antinfortunistiche dei portalettere prenderanno nuova vita come pavimentazioni morbide per le aree gioco dedicate ai bambini. È l'obiettivo di "Scarpa vecchia fa buon gioco", un progetto ideato da otto dipendenti di Poste Italiane per trasformare le calzature dismesse in piastrelle antitrauma. L'iniziativa rientra nel contest aziendale "Insieme 2024 Sustain & Innovate", volto a raccogliere idee innovative e sostenibili dai lavoratori.