Piacenza, multata 36 volte in un mese: giudice annulla i verbali

Il Comune avrebbe "agito in malafede"di Alessandro Ongarato
Un'automobilista di Piacenza ha preso 36 multe in un solo mese per ingressi non consentiti nell'area pedonale istituita nel centro storico. Ma il giudice ha annullato 35 verbali su 36, sostenendo che il Comune "ha agito in malafede".
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.