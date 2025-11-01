Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL CURIOSO CASO

Piacenza, multata 36 volte in un mese: giudice annulla i verbali

Il Comune avrebbe "agito in malafede"

di Alessandro Ongarato
01 Nov 2025 - 19:53
01:37 

Un'automobilista di Piacenza ha preso 36 multe in un solo mese per ingressi non consentiti nell'area pedonale istituita nel centro storico. Ma il giudice ha annullato 35 verbali su 36, sostenendo che il Comune "ha agito in malafede".

video tg
piacenza