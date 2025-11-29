Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"ARRABBIATA E CONFUSA"

Parla una delle studentesse inserite nella "lista degli stupri": "Forse un gesto politico"

"I nomi comparsi sul muro del bagno del liceo sono tutti di ragazze candidate", ha detto la giovane

di Beatrice Bortolin
29 Nov 2025 - 12:48
01:33 

"Sono uno dei nomi apparsi in questa lista. Ieri abbiamo fatto una sorta di flash mob, ci aspettiamo che si trovi il colpevole". Lo dice una delle studentesse presenti nella "lista degli stupri" apparsa sulle pareti di uno dei bagni maschili del liceo statale Giulio Cesare di Roma. "Quando ne sono venuta a conoscenza, ero arrabbiata, confusa, non capivo. Magari è stato un gesto politico, visto che i nomi sono tutti di ragazze candidate". La denuncia è partita dal Collettivo studentesco Zero Alibi.

liceo
roma