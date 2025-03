Omicidio Tatiana Tulissi: il compagno condannato a 16 anni

Paolo Calligaris, imprenditore friulano di 55 anni, è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi, avvenuto nel novembre 2008. Dopo sei processi e due condanne, la Corte d'Assise di Appello ha confermato la sua colpevolezza per omicidio volontario. Tatiana, 37 anni, fu trovata morta a Manzano (Udine), picchiata con un bastone e uccisa con tre colpi di pistola. La vicenda è stata segnata da ipotesi contrastanti, con la Cassazione che ha annullato più volte le sentenze. Nonostante la condanna, i difensori di Calligaris preparano un altro ricorso. La madre di Tatiana ha espresso speranza per la giustizia, ma continua a cercare verità dopo 17 anni.