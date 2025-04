Omicidio Ilaria Sula, accertamenti sull'auto e in casa di Sanson

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia successo tra il momento dell'ultimo messaggio di Ilaria e la scoperta del corpo. Samson, arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, ha ammesso l'omicidio ma non ha fornito dettagli sul movente o sull'aggressione. Nel frattempo, sono in corso accertamenti sulla sua auto, sul coltello e sulle tracce ematiche trovate a casa. Studenti e collettivi hanno manifestato per chiedere giustizia per Ilaria e tutte le vittime di femminicidio, con alcuni momenti di tensione durante le proteste.