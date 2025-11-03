Logo Tgcom24
Cronaca
CON RITO ABBREVIATO

Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato condannato a 17 anni

La 13enne morì dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza

di Michela Pagano
03 Nov 2025 - 20:13
01:12 

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 17 anni di reclusione il 16enne accusato dell'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'imputato, che aveva avuto una relazione con la vittima poi interrotta dalla giovane, è stato giudicato con rito abbreviato (che dà diritto allo sconto di un terzo della pena).

