Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato condannato a 17 anni

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 17 anni di reclusione il 16enne accusato dell'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'imputato, che aveva avuto una relazione con la vittima poi interrotta dalla giovane, è stato giudicato con rito abbreviato (che dà diritto allo sconto di un terzo della pena).