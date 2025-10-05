Nel 2035 la scuola perderà 500mila alunni, Giannola (Svimez): "Parte della dinamica demografica del Paese"

Nel 2035, la scuola primaria perderà oltre mezzo milione di alunni. I dati arrivano dal convegno "Spopolamento, migrazioni e genere" promosso da Svimez e Fondazione Brodolini, con il supporto di Save the Children e la partecipazione del W20. "È parte della dinamica demografica del Paese, che colpisce in modo particolare alcune aree - le cosiddette aree interne sia al Nord che al Sud - e più in generale il Mezzogiorno, che, in questi anni, vede aumentare in modo impressionante una migrazione di giovani", ha commentato a Tgcom24 Adriano Giannola, presidente della Svimez.