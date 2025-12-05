Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso

Natale e polemiche, in una scuola a Carate Brianza bandito ogni riferimento religioso

Per non offendere i piccoli alunni di altre religioni

di Rossella Ivone
05 Dic 2025 - 20:32
01:31 

Natale e polemiche anche a Carate, in Brianza. Qui, come in altre parti d'Italia, una scuola ha deciso di bandire ogni riferimento religioso per non offendere i piccoli alunni di altre religioni.
 

Questo è solo l'ultimo episodio di rivisitazione delle nostre più antiche tradizioni in nome dell'inclusione. Anche a Magliano, in Toscana, le insegnati hanno tolto ogni riferimento a Gesù nel canto natalizio, stessa sorte toccata alle canzoni della recita di Castel Goffredo, nel Mantovano.

