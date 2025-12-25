Logo Tgcom24
Elezioni regionali Garlasco Guerra in Medioriente Guerra in Ucraina Grande Fratello Emergenza Clima

Cronaca
Giornata di festa

Natale ad alta quota, la neve abbonda a Bardonecchia e Sestriere

Il racconto di chi decide di trascorre il 25 dicembre sulle piste da scii

25 Dic 2025 - 18:56
01:29 

Bianco Natale a Bardonecchia e a Sestriere: tra le poche località dove la neve abbonda. Sono tante le famiglie di italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 dicembre sulle piste da scii. 

