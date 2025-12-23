Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LE VOCI

Napoli si prepara al cenone di Natale

Tra rinnovamento e tradizione, la città si prepara a festeggiare

di Dario Vito
23 Dic 2025 - 20:11
01:34 
natale 2025
napoli