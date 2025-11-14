Logo Tgcom24
RAPINA E STUPRO

Napoli, la richiesta di rinvio a giudizio arriva tardi: scarcerati

Il 17enne e il 19enne sono accusati di aver rapinato e violentato una ragazzina

14 Nov 2025 - 12:38
01:29 

È arrivata fuori tempo massimo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura per i Minorenni di Napoli. Il risultato?  È decaduta la misura cautelare a cui erano sottoposti un diciassettenne e un diciannovenne, accusati di aver rapinato una giovane coppia e di aver violentato la ragazza di 18 anni. I due sono stati scarcerati. Il 22 dicembre, data in cui è stata fissata l'udienza preliminare, gli imputati saranno a piede libero.I fatti risalgono al 4 gennaio scorso.
 

