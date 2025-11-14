Napoli, la richiesta di rinvio a giudizio arriva tardi: scarcerati

È arrivata fuori tempo massimo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura per i Minorenni di Napoli. Il risultato? È decaduta la misura cautelare a cui erano sottoposti un diciassettenne e un diciannovenne, accusati di aver rapinato una giovane coppia e di aver violentato la ragazza di 18 anni. I due sono stati scarcerati. Il 22 dicembre, data in cui è stata fissata l'udienza preliminare, gli imputati saranno a piede libero.I fatti risalgono al 4 gennaio scorso.

