ADDIO ALLE MULTE

Murano e il pallone, alla fine vincono i bambini

L'invito lanciato dalle famiglie degli adolescenti è stato accolto dal sindaco

di Alessandro Ongarato
02 Ott 2025 - 20:31
Dopo le multe arriveranno le porte per giocare a calcio, la rete per la pallavolo, forse perfino i canestri per il basket. Campo Signoretto, dove a fine settembre i carabinieri hanno fermato e multato 14 ragazzini che stavano giocando col pallone, non sarà più zona vietata. Anzi, potrebbe presto diventare uno dei luoghi aperti al divertimento dei più piccoli. Con buona pace di chi teme di essere colpito da qualche pallonata.  

murano

