Morte di Sabrina Minardi, con lei se ne vanno i misteri di Roma

Con le sue dichiarazioni riportò la Banda della Magliana al centro dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Sabrina Minardi, 65 anni, si è spenta venerdì in provincia di Bologna, nella comunità in cui era ricoverata. Ex moglie del calciatore Bruno Giordano, Minardi è stata legata sentimentalmente al boss Renatino De Pedis, esponente di spicco della più famosa organizzazione criminale della Roma degli anni Settanta e Ottanta. E' stata lei a far riaprire l'inchiesta sulla giovane Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel 1983.