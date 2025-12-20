Logo Tgcom24
LE VOCI DEI RESIDENTI

Milano, altri due stupri: città sempre più insicura

Nel capoluogo lombardo una scia ininterrotta di violenze nelle ultime settimane

di Davide Loreti
20 Dic 2025 - 19:44
02:15 
video tg
milano