Milano, a Rogoredo le barriere anti-bivacco

Una barriera anti-bivacco eretta davanti a un supermercato. Siamo nel quartiere Rogoredo, a Milano: qui a breve distanza dal tristemente celebre boschetto della droga, una palizzata in ferro, alta quasi quattro metri, è apparsa ai gestori del grande magazzino l'unica soluzione per non ritrovarsi ogni mattina a dover ripulire l'area, sommersa da ogni tipo di rifiuti e sporcizia accumulati durante la notte. "Cosa ne penso? Mi sembra un carcere". "Qui il problema è risolto, ma ce lo ritroveremo noi poco più avanti, sotto i nostri balconi", sono i commenti dei residenti.