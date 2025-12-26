Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
APPENA INAUGURATA

Metro C Colosseo, infiltrazioni d'acqua dal soffitto e tornelli fuori uso

Il maltempo di questi giorni sta già mettendo in luce la permeabilità di alcune coperture

di Emanuela Vernetti
26 Dic 2025 - 19:54
01:33 
video tg
roma
metropolitana