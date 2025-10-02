Logo Tgcom24
Cronaca
temperature in calo

Meteo, allerta temporali su 6 Regioni: Centro-Sud il più colpito

Coinvolte Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia

di Massimiliano Di Dio
02 Ott 2025 - 12:36
01:30 

L'Italia nella morsa freddo. L’inizio del mese sarà rigido, con minime fino a 5-6°C anche in pianura, fiocchi di neve oltre i 1400 metri sugli Appennini e venti freddi dai quadranti settentrionali. Rovesci, temporali e possibili grandinate soprattutto al Centro-Sud. Già dalle prime ore i venti di est-nordest tenderanno a rinforzare al Nord e su parte del Centro, con raffiche di Bora sull’alto Adriatico. Allerta gialla in sei regioni: Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia

