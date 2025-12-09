Mestre, eredita casa ma la trova occupata: ora dorme in auto

Voleva tornare a vivere nell'appartamento ereditato dal padre adottivo a Mestre , ma quando ha aperto la porta si è trovato di fronte due inquilini abusivi, un brasiliano e un russo, che in sua assenza avevano occupato la casa, e lo hanno buttato fuori con la forza, riempiendolo di botte. E così Mustafa', 44 anni, fuggito quand'era ragazzino dalla guerra nei balcani, da settimane è costretto a vivere nella sua auto