Cronaca
dal padre

Mestre, eredita casa ma la trova occupata: ora dorme in auto

Voleva tornare a vivere nell'appartamento ereditato dal padre adottivo ma è stato picchiato da due abusivi che lo hanno sbattuto fuori

09 Dic 2025 - 20:47
01:37 

Voleva tornare a vivere nell'appartamento ereditato dal padre adottivo a Mestre , ma quando ha aperto la porta si è trovato di fronte due inquilini abusivi, un brasiliano e un russo, che in sua assenza avevano occupato la casa, e lo hanno buttato fuori con la forza, riempiendolo di botte. E così Mustafa', 44 anni, fuggito quand'era ragazzino dalla guerra nei balcani, da settimane è costretto a vivere nella sua auto

