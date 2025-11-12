Mediaset premiata dalla Croce Rossa per l'impegno contro la violenza sulle donne

Mediaset premiata dalla Croce Rossa. A Roma, nella serata di gala per supportare i volontari e le volontarie dell'associazione a favore delle donne vittime di violenza, Mediaset ha ricevuto la medaglia di benemerenza di prima classe. Per il costante impegno, si legge nella motivazione, e la profonda generosità dimostrate a favore dell'associazione e dei suoi valori umanitari. Il riconoscimento è stato ritirato da Alessandro Billi, vicepresidente di Mediafriends, ente presieduto da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. La medaglia di benemerenza è stata conferita motu proprio dal presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro.