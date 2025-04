Maturità, voto in condotta e alternanza: le novità

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza per lo svolgimento dell'Esame di Stato. Dall'anno scolastico in corso è requisito per l'ammissione alla maturità lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). Altra novità il voto in condotta, che inciderà sui crediti per l'ammissione all'esame: il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 9. Se lo studente ha un voto in condotta inferiore a sei non viene ammesso, se ha 6 discuterà un elaborato.