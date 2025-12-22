Logo Tgcom24
L'INIZIATIVA PER NATALE

Maranello, la sfilata dei trattori addobbati

La seconda edizione della manifestazione"

di Cristiano Puccetti
22 Dic 2025 - 13:56
01:33 

La sfilata dei "Trattori di Natale" giunge alla seconda edizione. Trattori decorati a tema, luci, musica, Babbo Natale e il Grinch a guidare il corteo per le vie del centro di Maranello

