Cronaca
Emilia Romagna
allagamenti e danni

Maltempo Romagna, la desolazione di una spiaggia

Da Assobalneari il video di una spiaggia della costa romagnola dopo l'ondata di maltempo che ha travolto la zona

24 Ago 2025 - 22:00
00:22 
romagna
maltempo
video evidenza

