Maltempo protagonista del Natale: neve record sulle Alpi

Per qualcuno è un bianco Natale. Fin troppo. Ecco Prato Nevoso, nel Cuneese. D'accordo che ha la vocazione nel nome, ma registrare 3 metri di accumulo complessivo e 150 centimetri nelle ultime 24 ore è un livello da record. Attualmente è questo il posto con più neve in Europa. Chiusi diversi valichi nella zona. Questa è la nevicata sul Sestriere, nel Torinese. Il maltempo si è conquistato il suo posto da protagonista tra alberi addobbati e presepi per questo Natale. Il Centro Italia - Lazio, Marche, Emilia Romagna - è stato battuto da piogge intense. La neve sull'Appennino settentrionale copre i rilievi sopra i 700 metri. Per l'arcipelago delle isole toscane, su cui imperversa un forte vento di scirocco, è scattato il rischio idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. In totale sono 9 le regioni che da questa mattina sono in allerta gialla. Rovesci sparsi e violenti ma soprattutto forte vento sono previsti tra le zone occidentali di Umbria e Abruzzo, sull'area tirrenica della Campania e sul Sud dal Molise alla Sicilia, dove la perturbazione si sta estendendo. Il cattivo tempo accompagnerà gli spostamenti di molti italiani che tornano a casa per le feste o raggiungono i luoghi di villeggiatura e persisterà, secondo le previsioni, fino a Santo Stefano.