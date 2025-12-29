Logo Tgcom24
Cronaca
Sospetta intossicazione alimentare

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, cinque indagati

Iscritti nel registro degli indagati medici e personale sanitario dell'ospedale dov'erano state dimesse

29 Dic 2025 - 12:55
01:31 

Ci sarebbero cinque persone indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all'ospedale Cardarelli in seguito a quella che viene
sospettata come una gravissima forma di intossicazione alimentare. Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli di Campobasso nei giorni durante i quali il nucleo familiare si era rivolto alle cure ospedaliere a causadi forti sintomi da intossicazione.

