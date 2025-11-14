Logo Tgcom24
IL RACCONTO DEL PESTAGGIO

Lo youtuber Cicalone, aggredito in metro a Roma: "Ho un edema all'occhio"

"Ancora non riesco a vedere bene", racconta

di Alessio Fusco
14 Nov 2025 - 22:04
Simone Ruzzi, conosciuto online come "Cicalone" per i suoi video di denuncia sulla microcriminalità nella metropolitana di Roma, è stato aggredito alla stazione Ottaviano della linea A mentre stava documentando alcune situazioni di rischio. "La persona che era accanto a me, mi ha caricato un pugno fortissimo e inaspettato sul mento. Nel frattempo hanno colpito anche la guardia giurata, e poi altri due hanno cominciato a colpirmi. Quando ero a terra mi hanno colpito con tutti i calci", è la sua testimonianza. "Ho un occhio da attenzionare perché ho un edema, ancora non riesco a vedere bene", racconta.

