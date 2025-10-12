Logo Tgcom24
A LA VALLETTA BRIANZA

Lecco, in fiamme il Monastero della Bernaga: le immagini

Uscite incolumi dalle fiamme le suore di clausura che risiedevano nell'edificio

di Marco Graziano
12 Ott 2025 - 13:05
01:30 

Le immagini dall'alto del rogo al Monastero della Bernaga, nella Brianza lecchese, sono impressionanti. Le fiamme hanno avvolto e distrutto l'edificio, considerato in Lombardia uno dei principali luoghi di fede fin dalla sua fondazione che risale agli inizi del 1600. Tra quelle storiche mura vivono 22 suore di clausura, alcune molto anziane, dell'ordine delle Romite ambrosiane, uscite incolumi dall'incendio che è divampato attorno alle 19.30, probabilmente da una delle celle. Da lì le fiamme si sarebbero velocemente propagate lungo i corridoi e le sale del monastero, divorando preziosi arredi e opere d'arte e sculture lignee di pregevole valore storico e artistico. Intatto sarebbe rimasto solo un quadro. Il Monastero della Bernaga, nel 1998, accolse anche la prima comunione di Carlo Acutis, il giovane proclamato santo il 7 settembre scorso da papa Leone XIV.

