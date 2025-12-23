Labubu, maglie di squadre di calcio, addobbi natalizi: sequestrati a Napoli tre milioni di prodotti contraffatti

Tre milioni di articoli non sicuri - privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti - sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli nell'ambito di un piano straordinario di controlli che ha riguardato l'intera provincia di Napoli. Al termine delle verifiche 62 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per la violazioni del Codice del Consumo mentre per altre 48 è scattata la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Tra i prodotti sequestrati, figurano giocattoli, peluche, calze della Befana, decorazioni, addobbi e lucine natalizie, abbigliamento e articoli in pelle, nonché magliette con loghi di squadre di calcio, prodotti per la cura della persona.



La merce, destinata in larga parte alle famiglie, è stata individuata presso esercizi commerciali e magazzini a Napoli (tra i quartieri San Lorenzo, Pendino, Poggioreale, Porto, Mercato e Zona industriale) nella zona nord della Provincia (Giugliano in Campania, Villaricca, Casoria e Casavatore), est (Marano di Napoli, Mariglianella, Palma Campania, Saviano e Nola) e oplontina (Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano e Sorrento). Nel quartiere di Poggioreale i militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto un laboratorio all'interno di un locale privato dotato di macchinari e materiali per la lavorazione tessile, tra cui una macchina da taglio e una da cucire professionali per la realizzazione di calze della befana con marchi e disegni industriali di squadre di calcio o di noti cartoni animati. L'intero opificio clandestino è stato sottoposto a sequestro. Tra gli articoli sequestrati anche numerose catene di luci natalizie, prive di certificato di conformità alla normativa europea in materia di normativa europea in materia di marchio "CE", ovvero con un marchio non conforme.