La rapina, gli spari, i feriti: terrore in un centro commerciale nel Barese

Terrore in un centro commerciale di Molfetta, in provincia di Bari, dove nella mattinata di venerdì 26 settembre è avvenuta una rapina con sparatoria. Dopo il colpo, è seguito un conflitto a fuoco, con due persone ferite: sarebbero uno dei presunti autori del colpo e un esponente delle forze dell'ordine fuori servizio. Le loro condizioni non sarebbero gravi. "La sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno", spiega in una nota la direzione del centro commerciale, in cui si evidenzia che "le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini".