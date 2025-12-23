Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NUOVE REGOLE PER I MILITARI

Inno nazionale, il Quirinale vieta il "Sì" dopo "L'Italia chiamò"

Un decreto presidenziale impone alle forze armate di eliminare l'esclamazione che chiude il Canto degli Italiani

di Francesca Romanelli
23 Dic 2025 - 19:14
01:37 
quirinale