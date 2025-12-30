Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
aperta un'inchiesta

Incidente alla funivia di Macugnaga: evacuati i 100 escursionisti bloccati

Aperto fascicolo a carico ignoti

di Silvia Vada
30 Dic 2025 - 18:48
01:26 
funivia