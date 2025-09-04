Immagini di videosorveglianza rubate e diffuse online: c'era anche un tariffario

Oltre 2000 i sistemi di videosorveglianza hackerati in tutto il mondo, dalla Francia al Messico, almeno 150 in Italia."di Alessandro Tallarida
Bastavano 20 dollari per spiare le vita degli altri: con quella somma si aveva accesso a una delle migliaia di telecamere di videosorveglianza installate dentro appartamenti di privati, centri medici o estetici. Inconsapevoli le vittime. Una scoperta avvenuta durante la registrazione di un servzio sulla cybersecurity del programma "Quarta Repubblica"
