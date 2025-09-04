Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
privacy violata

Immagini di videosorveglianza rubate e diffuse online: c'era anche un tariffario

Oltre 2000 i sistemi di videosorveglianza hackerati in tutto il mondo, dalla Francia al Messico, almeno 150 in Italia."

di Alessandro Tallarida
04 Set 2025 - 21:41
01:34 

Bastavano 20 dollari per spiare le vita degli altri: con quella somma si aveva accesso a una delle migliaia di telecamere di videosorveglianza installate dentro appartamenti di privati, centri medici o estetici. Inconsapevoli le vittime. Una scoperta avvenuta durante la registrazione di un servzio sulla cybersecurity del programma "Quarta Repubblica"

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri