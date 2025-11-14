Il 60% delle donne uccise si stava separando. E le procedure durano anni: occorrono almeno 12 mesi prima di arrivare davanti a un giudice. Sono soltanto alcuni degli aspetti emersi nel convegno "C'era una volta… il minore senza famiglia. Autodeterminazione, consenso e salute dopo una riforma mancata", organizzato dall'Associazione avvocati matrimonialisti italiani, che si è svolto a Perugia alla presenza di magistrati, avvocati, docenti universitari, psicologi e rappresentanti delle istituzioni.