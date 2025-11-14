Giudice Adinolfi, proseguono gli scavi sotto la Casa del Jazz

Tecnicamente le operazioni saranno molto veloci: a primissimo scavo è venuto fuori il pozzo, ma per procedere è necessario intervenire con delle braccia meccaniche. Non ci vorrà molto, chi sovrintende le operazioni confida in un risultato fra oggi e domani. Il tunnel, utilizzato anche come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale, ha una lunghezza di almeno 500 metri. Nicoletti ci costruì sopra la sua villa ma potrebbe averlo utilizzato come nascondiglio, considerato lo stato del pozzo ai tempi della confisca. Molti degli storici residenti di zona ricordano quella cavità in cui pure andavano a giocare da bambini prima che il "cassiere" ci edificasse il suo buen ritiro.