Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
le operazioni saranno molto veloci

Giudice Adinolfi, proseguono gli scavi sotto la Casa del Jazz

Ricerche nel terreno accanto alla villa di Nicoletti, cassiere della Banda della Magliana

di Alessio Campana
14 Nov 2025 - 12:32
01:34 

Tecnicamente le operazioni saranno molto veloci: a primissimo scavo è venuto fuori il pozzo, ma per procedere è necessario intervenire con delle braccia meccaniche. Non ci vorrà molto, chi sovrintende le operazioni confida in un risultato fra oggi e domani. Il tunnel, utilizzato anche come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale, ha una lunghezza di almeno 500 metri. Nicoletti ci costruì sopra la sua villa ma potrebbe averlo utilizzato come nascondiglio, considerato lo stato del pozzo ai tempi della confisca. Molti degli storici residenti di zona ricordano quella cavità in cui pure andavano a giocare da bambini prima che il "cassiere" ci edificasse il suo buen ritiro.

video evidenza