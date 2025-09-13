Giovane travolta e uccisa a Trieste mentre attraversava la strada

Una ragazza di 25 anni, Marta Gianelli, è morta a Trieste travolta da una Jeep mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì 12 settembre: l'auto procedeva in un tratto in leggera salita quando ha investito la giovane, che è morta sul colpo. Secondo la ricostruzione, la Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la ragazza è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Il fuoristrada, dopo l'impatto, è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate, abbattendone le ringhiere.