Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la conclusione dei genetisti della procura

Garlasco, Procura: il Dna trovato in bocca a Chiara Poggi era di un altro cadavere

La conclusione dei genetisti della procura arriva alla vigilia"dell'anniversario della morte di Chiara Poggi

di Rossella Ivone
12 Ago 2025 - 19:00
01:31 

Una garza, già usata in un'altra autopsia: sarebbe frutto di una contaminazione il Dna di Ignoto 3 ritrovato nella bocca di Chiara Poggi. A queste conclusioni sarebbero giunti i genetisti nominati dalla procura di Pavia, che a marzo ha riaperto le indagini sull'omicidio della 26enne. Una nota arrivata alla vigilia dell'anniversario della sua morte: Chiara fu uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. 

delitto di garlasco

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri