Garlasco, Procura: il Dna trovato in bocca a Chiara Poggi era di un altro cadavere

Una garza, già usata in un'altra autopsia: sarebbe frutto di una contaminazione il Dna di Ignoto 3 ritrovato nella bocca di Chiara Poggi. A queste conclusioni sarebbero giunti i genetisti nominati dalla procura di Pavia, che a marzo ha riaperto le indagini sull'omicidio della 26enne. Una nota arrivata alla vigilia dell'anniversario della sua morte: Chiara fu uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007.