Garlasco, caos tra Lovati e il suo legale Gallo

Qualche ora dopo, la precisazione a "LaPresse": "Ho sentito Massimo Lovati 5 minuti fa. Mi ha confermato il mandato. Non ho mai avuto intenzione di rinunciare ad assisterlo, è una fake news". Poi è tornato sul comunicato inatteso di Lovati sulla convocazione a Brescia: "Sono rimasto stupito perché non ne sapevo nulla e Lovati non me lo aveva comunicato, ho semplicemente detto che non sono qui a 'fare il pupazzo'". Gallo ha specificato di essere stato nominato da Lovati solo per la querela per diffamazione che lo vede indagato per le frasi pronunciate sui colleghi dello studio legale Giarda, ex difensori di Alberto Stasi, e che né Lovati né la Procura di Brescia erano tenuti a fargli sapere o notificare anche a lui l'invito a comparire.