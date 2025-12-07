Garlasco, da nuove testimonianze si accendono i riflettori sulla casa della nonna di Chiara

Quella condotta dai carabinieri del nucleo investigativo e dai pm pavesi è un'inchiesta complessa e articolata, che muove anche dall'analisi approfondita delle carte e dei verbali di diciotto anni fa. Mentre continuano a spuntare nuove presunte testimonianze, vere o false che siano, di chi afferma di poter aggiungere un tassello in più al quadro di Garlasco: come quella di una donna che racconta di una luce accesa nella villetta, in quel momento disabitata, della nonna della vittima la sera prima del delitto. Un particolare che le avrebbe raccontato il marito agricoltore, che stava rincasando dalla cascina. La donna sostiene che il marito aveva anche raccontato il particolare a un investigatore. Da capire se si tratti di suggestioni o elementi potenzialmente utili.