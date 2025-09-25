Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A NAPOLI

Gare fra auto e moto a Fuorigrotta, la rabbia dei cittadini

All'esterno dello stadio Maradona, un autodromo dell'illegalità a cielo aperto

di Dario Vito
25 Set 2025 - 19:20
01:30 

Auto e soprattutto moto, anche di grossa cilindrata, con alla guida solo giovani, sfrecciano ad alta velocità all'esterno dello stadio Maradona di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dando vita a un autodromo dell'illegalità a cielo aperto. "Siamo praticamente chiusi in casa, non possiamo portare i bambini a mangiare un gelato nelle strutture ristorative, non possiamo usufruire di quest'area pubblica. Siamo esasperati perché è una situazione reiterata nel tempo", raccontano i cittadini. Tra chi gareggia in corse clandestine e chi impenna per puro esibizionismo, per i residenti parcheggiare nello spazio riservato diventa un pericolo per la propria incolumità.

fuorigrotta
napoli
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri