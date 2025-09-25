Gare fra auto e moto a Fuorigrotta, la rabbia dei cittadini

Auto e soprattutto moto, anche di grossa cilindrata, con alla guida solo giovani, sfrecciano ad alta velocità all'esterno dello stadio Maradona di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dando vita a un autodromo dell'illegalità a cielo aperto. "Siamo praticamente chiusi in casa, non possiamo portare i bambini a mangiare un gelato nelle strutture ristorative, non possiamo usufruire di quest'area pubblica. Siamo esasperati perché è una situazione reiterata nel tempo", raccontano i cittadini. Tra chi gareggia in corse clandestine e chi impenna per puro esibizionismo, per i residenti parcheggiare nello spazio riservato diventa un pericolo per la propria incolumità.