Il feretro di Papa Francesco a bordo di una papamobile per il corteo funebre verso Santa Maria Maggiore. Si tratta di un veicolo che il Pontefice aveva utilizzato per un viaggio in Oriente. La soluzione è stata scelta dalle gerarchie vaticane per consentire a tutti di assistere al passaggio della bara durante il corteo funebre fra le vie di Roma alla fine del funerale.