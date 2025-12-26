Fumo e cenere in mezzo alla neve: Etna, lo show di Natale

La nube eruttiva viene portata dal vento in direzione nord-est, e sono state segnalate leggere ricadute di cenere a Piano Provenzana e a Taormina. Sporadiche esplosioni stromboliane sono avvenute, la notte scorsa, anche al cratere Bocca Nuova con lancio di materiale incandescente fino a diverse decine di metri sopra l'orlo craterico. Emerge dal monitoraggio dell'Ingv-Osservatorio etneo di Catania dal vulcano attivo più alto d'Europa.