Foggia, derubate le famiglie sgomberate: "Viviamo con la paura"

"Mi hanno rubato questo e quest'altro". Prima il danno poi la beffa per 12 famiglie del civico 73 di via Lucera, a Foggia. Il 28 dicembre lo sgombero della palazzina per un presunto danno strutturale all'edificio, poi l'arrivo degli sciacalli che hanno fatto razzia in un appartamento lasciando tutti nel terrore. "Viviamo con la paura e l'ansia tutti i giorni, scendiamo la notte a controllare. L'area non è stata sorvegliata da chi di dovere", è la denuncia.