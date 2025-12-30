Logo Tgcom24
Foggia, derubate le famiglie sgomberate: "Viviamo con la paura"

Per un presunto danno strutturale hanno dovuto lasciare le loro case, ma l'area non è sorvegliata

di Michela Pagano
30 Dic 2025 - 20:07
01:30 

"Mi hanno rubato questo e quest'altro". Prima il danno poi la beffa per 12 famiglie del civico 73 di via Lucera, a Foggia. Il 28 dicembre lo sgombero della palazzina per un presunto danno strutturale all'edificio, poi l'arrivo degli sciacalli che hanno fatto razzia in un appartamento lasciando tutti nel terrore. "Viviamo con la paura e l'ansia tutti i giorni, scendiamo la notte a controllare. L'area non è stata sorvegliata da chi di dovere", è la denuncia.

