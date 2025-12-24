Logo Tgcom24
Cronaca
Lombardia
tra como e milano

Fermata coppia di ladri: almeno 14 i loro colpi

Due stranieri, di 33 e 40 anni, entrambi irregolari e con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia

di Elena Tambini
24 Dic 2025 - 19:21
01:37 
video tg