Femminicidio nell'Anconetano, trovato il marito: è ferito

"La moglie era stata trovata morta in casa e i carabinieri erano alla ricerca dell'uomo

di Rita Ferrari
05 Dic 2025 - 12:26
01:25 

Lo ha trovato un cacciatore nei boschi di Matelica, a nemmeno 40 chilometri da casa, ovvero a Pianello Vallesina in provincia di Ancona, dove poche ore prima, aveva massacrato e ucciso la moglie Sadjide 49 anni, come lui di origini macedoni. Natif Muslija stava cercando di impiccarsi a un albero, ma il cacciatore ha tagliato il cappio salvandogli la vita. Nel giardino dell'abitazione, dove viveva con la vittima da separato in casa, hanno ritrovato un tubo per impalcature ricoperto di sangue. Secondo i primi rilievi, potrebbe essere l'arma del delitto. La donna sarebbe stata uccisa con vari colpi al volto e al torace. Un'aggressione selvaggia, secondo il medico legale. L'ultimo di una lunga serie di episodi di violenza contro la donna.  