Famiglia nel bosco, niente pranzo in famiglia

Nessun pranzo di natale e nemmeno la possibilità di giocare insieme nel cortile della struttura protetta di Vasto. Nessuna concessione per Nathan, il papà dei 3 bambini, di 8 e 6 anni, allontanati dalla casa del bosco di Palmoli, il 20 novembre scorso. Il papà ha potuto soltanto consegnare i regali ai suoi bambini, 2 ore di tempo per stare con loro e la moglie all'interno della casa famiglia, poi è tornato nella sua vecchia dimora. Prima che andasse via una donna gli è corsa dietro per lasciargli un pensiero.