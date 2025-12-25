Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Abruzzo
La storia che divide

Famiglia nel bosco, niente pranzo in famiglia

Il papà Nathan ha soltanto potuto consegnare ai tre figli alcuni regali alla casa famiglia di Vasto

di Alessio Fusco
25 Dic 2025 - 19:43
01:34 

Nessun pranzo di natale e nemmeno la possibilità di giocare insieme nel cortile della struttura protetta di Vasto. Nessuna concessione per Nathan, il papà dei 3 bambini, di 8 e 6 anni, allontanati dalla casa del bosco di Palmoli, il 20 novembre scorso. Il papà ha potuto soltanto consegnare i regali ai suoi bambini, 2 ore di tempo per stare con loro e la moglie all'interno della casa famiglia, poi è tornato nella sua vecchia dimora. Prima che andasse via una donna gli è corsa dietro per lasciargli un pensiero.

evidenza
famiglia nel bosco