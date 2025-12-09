Famiglia nel bosco, le tutrici dei tre bambini dicono "no" al ricongiungimento con i genitori

Sono ore decisive per i bambini della famiglia nel bosco, allontanati dai genitori il 20 novembre scorso. Si attende la pronuncia del Tribunale per i minorenni de L'Aquila, che non ha ancora sciolto la riserva dopo l'udienza del 4 dicembre scorso. Entro il 15 i giudici dovranno esprimersi sulla sorte dei tre fratellini, strappati alla loro casa, altrimenti la palla passerà alla Corte d'appello che si riunirà il 16. Le tutrici dei tre bambini hanno chiesto più tempo per valutare l'eventuale ricongiungimento con i genitori. Secondo loro sarebbero stati troppo poco nella struttura protetta di Vasto. Sebbene questo parere non sia vincolante, potrebbe comunque pesare sulla valutazione finale. Nathan, il padre, è molto giù di morale e non nasconde il suo disappunto. Ha traslocato nella casa di nonna Gemma, un casolare messo a disposizione da un ristoratore, dove sperava di riabbracciare i figli.

